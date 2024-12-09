أسرة "الحلانجي" يحتفلون بانطلاق تصويره

الفجر الفني
الحلانجي
الحلانجي

بدأ أبطال مسلسل “الحلانجي” بطولة الفنان محمد رجب، بانطلاق تصوير العمل، والاحتفال حيث التقطوا بعض الصور أثناء تقطيع تورتة المسلسل، احتفالًا بتصويره واستعداده للمشاركة به في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

 

تفاصيل مسلسل “الحلانجي”

 

مسلسل "الحلانجي" بطولة كل من محمد رجب، محمود قابيل، دانا الحلبي، محمد لطفي، عبير صبري، آيتن عامر، المؤلف محمود حمدان، المخرج معتز حسام، وغيرهم من الفنانين.

 

وتدور أحداث مسلسل “الحلانجي” في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

2025 المؤلف محمود حمدان الفنان محمد رجب المخرج معتز حسام الماراثون الرمضاني دانا الحلبي عبير صبري محمود حمدان محمد رجب مسلسل الحلانجي

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