لجان تفتيش لمتابعة الجمعيات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بالفيوم

قامت إدارة التعاون الزراعي بمركز إطسا بتنفيذ حملات مكثفة لضمان الالتزام باللوائح والتعليمات،وذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والأستاذ الدكتور أنور عسي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والأستاذ الدكتور أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمهندس حسين القرملّاوي، مدير عام التعاون الزراعي.

أهداف الحملات:

تحت إشراف المهندس علي الأعرج، مدير إدارة التعاون الزراعي بمركز إطسا، تم تشكيل لجنة دائمة للمرور على الجمعيات الزراعية، وذلك للقيام بالمهام التالية:

مراجعة أرصدة الجمعيات الزراعية:

التأكد من توافر مستلزمات الإنتاج المدعمة من الوزارة، مثل الأسمدة والمخصبات الزراعية.

التحقق من صلاحية المخصبات الزراعية وتاريخ إنتاجها للحفاظ على جودة المنتجات وضمان استخدامها بشكل صحيح.

التدقيق في الدورة المستندية:

مراجعة الدورة المستندية للجمعيات لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الوزارة.

متابعة تطبيق القرارات المتعلقة بصرف الأسمدة للمزارعين، مع التركيز على حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومدى استحقاقهم للدعم.

إجراءات ميدانية:

بدأت اللجنة أعمالها بزيارة جمعية مطول الزراعية بمركز إطسا، حيث تم التفتيش على الأرصدة، ومراجعة المستندات الإدارية، والوقوف على آلية صرف مستلزمات الإنتاج وفق اللوائح المعتمدة.

رسالة المسؤولين:

أكد الدكتور أسامة دياب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير الدعم للمزارعين المستحقين وضمان وصول المستلزمات الزراعية بالجودة المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التعديات ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

من جانبه، أوضح المهندس علي الأعرج أن لجان المتابعة ستواصل عملها بشكل دوري في مختلف الجمعيات الزراعية لضمان الالتزام التام بتعليمات الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للفلاحين.