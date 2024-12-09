حملات مكثفة لمتابعة الإنتاج الحيواني والتأكد من الالتزام بالتراخيص بالفيوم

نفذت الإدارة العامة للإنتاج الحيواني سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات معالي السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، وبرعاية السيد الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.

أهداف الحملة:

قاد المهندس أيمن نعمان، مدير عام إدارة الإنتاج الحيواني، فريقًا من المهندسين لتنفيذ حملات تفتيشية شملت:

محلات الأعلاف:

مراجعة الشروط والتراخيص المطلوبة.

التأكد من التجديدات القانونية والتزام المحلات بالمواصفات المعتمدة.

حظائر الماشية ومزارع الدواجن:

معاينة حظائر الماشية ومراجعة التراخيص ومدى التزامها بالشروط البيئية والصحية.

معاينة مزرعة دواجن في "سنهور القبلية" ومزرعة أخرى في "العدوة" للحصول على تراخيص جديدة.

مصانع الأعلاف ومراكز تجميع الألبان:

التفتيش على مصانع الأعلاف للتأكد من جودة الإنتاج وتطابقه مع المعايير.

متابعة مراكز تجمع الألبان وضمان الالتزام بالشروط الصحية والفنية.

أبرز الأنشطة المنفذة:

تفقد مصنع أعلاف للتأكد من استيفاء الشروط الفنية والصحية.

معاينة مزرعة ماشية بقرية سيلا بمركز الفيوم.

زيارة مزرعتين للدواجن في مناطق "سنهور السعيدية القديمة" و"العدوة" لإصدار تراخيص جديدة.

فحص حظيرتين للماشية بعزبة سيلا بمركز الفيوم للتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة.

رسالة المسؤولين:

أكد المهندس أيمن نعمان أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود المستمرة لوزارة الزراعة لتطوير قطاع الإنتاج الحيواني، وضمان التزام جميع الأنشطة بالشروط والتراخيص المطلوبة. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية لضمان استدامة المشاريع الزراعية والحيوانية وتعزيز كفاءتها.

تسعى هذه الإجراءات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والمربين في محافظة الفيوم، بما يعزز من دور القطاع الزراعي والحيواني في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.