فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

الفجر الفني
الحريفة
الحريفة

نجاح هائل يلاحق أسرة فيلم “الحريفة”، فبعد نجاح الجزء الأول وعرض الجزء الثاني بعنوان "الريمونتادا"، حقق العمل إيرادات ضخمة في ثاني أيام عرضه فحصد أمس 7 ملايين و 800 ألف.

 

وحقق فيلم "الحريفة 2" إجمالي إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه فى 5 أيام عرض، احتل بهم المركز الثانى فى الترتيب من بين الأفلام المعروضة هناك

 

تفاصيل أحداث الحريفة 2

 

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

أبطال الحريفة 2

 

الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الحريفة 2 الجزء الثاني من فيلم الحريفة الريمونتادا سليم الترك ريمونتادا فيلم الحريفة 2 فيلم الحريفة نور النبوي

مواد متعلقة

محققًا أعلى إيراد يومي.. الحريفة 2 يكتسح الإيرادات ويقترب من 30 مليون في أول 4 أيام
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

مليون و600 ألف ريال.. إجمالي إيرادات فيلم "الهوى سلطان" بالسعودية هذا الأسبوع

أول تعليق من رنا سماحة بعد انفصالها

عاجل.. أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة