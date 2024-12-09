بالتزامن مع غياب نجوم الفن.. أشرف زكي يساند بدرية طلبة في عزاء زوجها

بدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل مصطفى سالم، زوج الفنانة بدرية طلبة في دار مناسبات المنارة الشاطبي بشارع أبوقير بالإسكندرية.

وغاب نجوم الفن عن عزاء مصطفى سالم، ولم يحضر أحد غير الفنان أشرف زكي نقيب المهن السينمائية، لمواساة ومساندة بدرية طلبة.

وكانت الفنانة بدرية طلبة أعلنت وفاة زوجها وموعد الجنازة من خلال منشور لها عبر حسابها بموقع انستجرام.



شيعت أمس جنازة الفنان الراحل مصطفى سالم في الإسكندرية عقب صلاة الظهر، بمشاركة محدودة وغياب ملحوظ لنجوم الوسط الفني.

وتعثرت الفنانة بدرية طلبة، زوجة الراحل، بسبب تواجدها خارج مصر، ولم تتمكن من وصول مراسم تشييع الجنازة والدفن في الميعاد المحدد، وجاء ذلك بحضور عدد من فناني المسرح السكندري والمخرجين، ومن بينهم المخرج إسلام صلاح، الذي رافق الفنان الراحل في العديد من الأعمال المسرحية على خشبة مسرح بدرية طلبة سابقًا المعروف بـ "تياترو النيل"