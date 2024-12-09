أوقاف الفيوم تنظم يومًا رياضيًا بين إدارتي فيديمين ومركز شمال

محافظات
بوابة الفجر

نظمت مديرية أوقاف الفيوم يومًا رياضيًا للعاملين بالإدارتين الفرعيتين "فيديمين" و"مركز شمال"، بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء،وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برفع الروح المعنوية وتعزيز اللياقة البدنية للعاملين.

شهد الفعالية حضور الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وعدد من مديري الإدارات الفرعية.

رسالة وكيل الوزارة:
أكد الدكتور محمود الشيمي أن الإسلام دين متكامل يهتم ببناء الإنسان روحًا وبدنًا، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي جزء من المنهج الإسلامي الشامل الذي يهدف إلى توازن النفس والجسد. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن لنفسك عليك حقا"، وقوله: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير".

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أهمية الرياضة في الإسلام:
أوضح الشيمي أن الرياضة تلعب دورًا مهمًا في تقوية البدن والحفاظ على الصحة العامة، ما يجعلها مطلبًا شرعيًا وضرورة حياتية. كما شدد على أن الاعتقاد بأنها مضيعة للوقت أو تشغل عن العبادات فهم خاطئ، مؤكدًا أن الإسلام جاء ليبني المسلم بناءً متكاملًا نفسيًا وجسديًا وروحيًا وعقليًا واجتماعيًا وأخلاقيًا.

ختام اليوم الرياضي:
اختتم اليوم الرياضي في أجواء مليئة بالحماس والتعاون، مؤكدًا أهمية تعزيز مثل هذه الأنشطة التي تسهم في تحسين الأداء الوظيفي ورفع الكفاءة البدنية، بما ينعكس إيجابًا على العمل والدعوة.

الدكتور محمود الشيمي مديري الإدارات الفرعية مديرية اوقاف الفيوم وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم

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