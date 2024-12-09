عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

أفادت وكالة "أ ف ب" بأن القوات الإسرائيلية شنت قصفًا مكثفًا اليوم الاثنين استهدف مركز البحوث العلمية في شمال دمشق، مما أسفر عن تدميره بالكامل. واستهدفت الغارات الإسرائيلية المنشأة التي تعتبر من أهم المواقع العسكرية في سوريا، ويُعتقد أنها تستخدم في تطوير الأسلحة. القصف يأتي في إطار سلسلة من الهجمات التي تستهدف منشآت عسكرية سورية على مدار الأيام الماضية.

أكثر من 100 غارة إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في سوريا

في وقت لاحق من اليوم، أكدت مصادر عسكرية أن إسرائيل نفذت أكثر من 100 غارة جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري في مناطق متعددة من البلاد. الهجمات تركزت في المناطق الغربية والشمالية لسوريا، حيث استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري والميليشيات المدعومة من إيران. القوات الجوية الإسرائيلية نفذت الهجمات في وقت مبكر من صباح الإثنين، واستمرت طوال اليوم.

تصعيد عسكري إسرائيلي في سوريا وسط حالة من التوتر الإقليمي

التحركات العسكرية الإسرائيلية تأتي في وقت حساس للغاية، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. إسرائيل صرحت مرارًا بأن هدفها هو منع إيران من تثبيت وجود عسكري في سوريا، الأمر الذي تعتبره تهديدًا أمنيًا لها. هذا التصعيد يضاف إلى سلسلة من الهجمات الجوية التي نفذتها إسرائيل على مدى الأشهر الماضية، والتي استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا.