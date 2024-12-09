عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

أعلن حزب البعث، يوم الاثنين، دعمه لما وصفه بـ "المرحلة الانتقالية" في سوريا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وقال الأمين العام للحزب، إبراهيم الحديد، في بيان صحفي، إن الحزب سيظل داعمًا لهذه المرحلة التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد بكل جوانبها، بما في ذلك الأراضي والشعب والمؤسسات والمقدرات.

حزب البعث والانتقال السياسي في سوريا

وفي وقت سابق من هذا العام، فاز حزب البعث بغالبية مقاعد مجلس الشعب السوري في الانتخابات التي أُجريت في يوليو. ويأتي دعم الحزب للمرحلة الانتقالية وسط تغيرات كبيرة في البلاد، حيث تحاول مختلف الأطراف إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.

الفصائل المسلحة ومجلس الشعب السوري يبحثان التنسيق للمرحلة الانتقالية

وفي سياق متصل، أعلنت الفصائل المسلحة يوم الإثنين عن لقاء بين قائد "هيئة تحرير الشام"، أبو محمد الجولاني، ورئيس الحكومة السورية محمد الجلالي، لمناقشة "تنسيق انتقال السلطة". كما قال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة يوسف صباغ، في تصريحاته لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس "مستعد لتقديم أي مساعدة من أجل ضمان انتقال سلس"، مشيرًا إلى أن الأمور في سوريا تتجه نحو فرض الأمن والأمان لجميع السوريين.