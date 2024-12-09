12 ديسمبر.. عرض فيلم "الفستان الأبيض" في دور العرض الخليجية

تستعد دور العرض السينمائية الخليجية لاستقبال فيلم “الفستان الأبيض” في صالتها، بداية من يوم 12 من شهر ديسمبر الجاري، والذي تم عرضه لأول مرة ضمن منافسة أفلام مهرجان الجونة السينمائي، وهو من بطولة الفنانة ياسمين رئيس إلى جانب الفنانة أسماء جلال وأحدث ضجة كبيرة في فترة عرضه.

أبطال وصناع فيلم "الفستان الأبيض"

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".

أحداث فيلم "الفستان الأبيض"

حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.