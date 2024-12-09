وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة إدارة مركز جنوب

محافظات
بوابة الفجر

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، صباح اليوم الاثنين الموافق، بزيارة إلى إدارة مركز جنوب بالفيوم، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي وتطوير أداء الأئمة .

اللقاء ومحاوره:
التقى الدكتور الشيمي بقيادات الإدارة وأئمة المساجد في اجتماع تناول سبل رفع كفاءة الأئمة وتعزيز دورهم في نشر القيم الدينية الصحيحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يتفقد المساجد قبيل صلاة الجمعة لضمان انتظام العمل

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يناقش تطوير العمل الدعوي والإداري مع أئمة العجميين

رسائل وكيل الوزارة:

  • أكد الدكتور الشيمي على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا لضمان تقديم رسالة دعوية متميزة.
  • أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى مراكز لنشر العلم والفكر المستنير، بهدف تعزيز القيم الإسلامية وحماية المجتمع من التطرف الفكري.
  • وجه بضرورة تطوير مهارات الأئمة، خاصة في مجال مراجعة القرآن الكريم، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر العلم والدعوة.
  • دعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ كمعيار للتميز، والتصدي بحزم للأفكار الهدامة.
txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة طامية وجميع العاملين لمناقشة تطوير العمل الدعوي والإداري

txt

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يجتمع بالأئمة والعاملين بأبشواي

التواصل مع الأئمة:
خلال زيارته لمسجد الصعيدي الكبير، استمع وكيل الوزارة إلى استفسارات الأئمة وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي. وأكد على التزام المديرية بدعمهم والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريقهم، بما يساعدهم على أداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه.

الهدف من اللقاء:
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الفيوم لتطوير العمل الدعوي، ودعم الأئمة بما يعزز رسالتهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي.

ادارة مركز جنوب أسامة السيد الأزهري الدكتور محمود الشيمي الدكتور أسامة السيد الأزهري العمل الدعوي تطوير العمل الدعوى جهود وزارة الأوقاف وكيل وزارة الاوقاف بالفيوم وزارة الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف وزير الأوقاف

مواد متعلقة

أوقاف الفيوم تنظم يومًا رياضيًا بين إدارتي فيديمين ومركز شمال

حملات مكثفة لمتابعة الإنتاج الحيواني والتأكد من الالتزام بالتراخيص بالفيوم

لجان تفتيش لمتابعة الجمعيات الزراعية ومستلزمات الإنتاج بالفيوم

تموين الفيوم يشن حملات مكبرة لضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

محافظ الفيوم يعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين ويوجه بحلول فورية للشكاوى والمطالب

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف لغز مقتل طفلة بعزبة اللواج في أقل من 24 ساعة

الأجهزة الأمنية بالفيوم تكشف لغز مقتل طفلة بعزبة اللواج في أقل من 24 ساعة

وكيل تعليم الفيوم يتابع انتظام العملية التعليمية بطاميه ويؤكد على الانضباط والمحاسبة

الأكثر قراءة

عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

بعد التعدي بالضرب على مدرب الفريق لاعب المنصوره يعلن اعتزال كرة القدم

تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك