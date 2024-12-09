وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يلتقي أئمة إدارة مركز جنوب

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، صباح اليوم الاثنين الموافق، بزيارة إلى إدارة مركز جنوب بالفيوم، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي وتطوير أداء الأئمة .

اللقاء ومحاوره:

التقى الدكتور الشيمي بقيادات الإدارة وأئمة المساجد في اجتماع تناول سبل رفع كفاءة الأئمة وتعزيز دورهم في نشر القيم الدينية الصحيحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري.

رسائل وكيل الوزارة:

أكد الدكتور الشيمي على أهمية الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة متابعة الأداء ميدانيًا لضمان تقديم رسالة دعوية متميزة.

أشار إلى أهمية تحويل المساجد إلى مراكز لنشر العلم والفكر المستنير، بهدف تعزيز القيم الإسلامية وحماية المجتمع من التطرف الفكري.

وجه بضرورة تطوير مهارات الأئمة، خاصة في مجال مراجعة القرآن الكريم، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر العلم والدعوة.

دعا إلى تعزيز المنافسة العلمية بين الأئمة، مع الالتزام بالمنهج الأزهري الراسخ كمعيار للتميز، والتصدي بحزم للأفكار الهدامة.

التواصل مع الأئمة:

خلال زيارته لمسجد الصعيدي الكبير، استمع وكيل الوزارة إلى استفسارات الأئمة وناقش معهم التحديات التي تواجه العمل الدعوي. وأكد على التزام المديرية بدعمهم والعمل على إزالة العقبات التي تعترض طريقهم، بما يساعدهم على أداء رسالتهم الدعوية على أكمل وجه.

الهدف من اللقاء:

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها مديرية أوقاف الفيوم لتطوير العمل الدعوي، ودعم الأئمة بما يعزز رسالتهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي.