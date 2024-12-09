الزمالك يواجه دياموند وديًا استعدادًا للمصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني يوم الأربعاء المقبل، على ملعب النادي في الحادية عشرة صباحًا، في إطار الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لتجهيز البدلاء والمستبعدين من مواجهة إنيمبا النيجيري الأخيرة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

txt

بعد التعدي بالضرب على مدرب الفريق لاعب المنصوره يعلن اعتزال كرة القدم


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وكان فريق الزمالك تعادل مع  إنيمبا النيجيري بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما  باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

البرتغالي جوزيه جوميز اتحاد الكرة أنيمبا النيجيري بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية ستاد الجيش ببرج العرب

الأكثر قراءة

عاجل - القصف الإسرائيلي يدمر مركز البحوث العلمية في شمال دمشق

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

عاجل - حزب البعث يدعم "المرحلة الانتقالية" في سوريا بعد سقوط الأسد

عاجل - ضربة إسرائيلية تستهدف منشأة دفاع جوي قرب اللاذقية

بعد التعدي بالضرب على مدرب الفريق لاعب المنصوره يعلن اعتزال كرة القدم

تفاصيل عمومية اتحاد الكرة غدا لاعتماد مجلس أبو ريدة

فيلم "الحريفة 2" يكتسح دور العرض السينمائية بالسعودية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك