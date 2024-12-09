عاجل - وقوع سلسلة من الانفجارات في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا

أفاد مراسل سكاي نيوز عربية بوقوع سلسلة من الانفجارات في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في منشآت المطار ومحيطه. وأوضح المراسل أن الانفجارات قد تكون نتيجة استهداف بصواريخ أو قذائف مجهولة المصدر، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف من المنطقة. ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن حجم الخسائر البشرية، فيما تعمل فرق الإطفاء على السيطرة على الحريق.

ويعد مطار القامشلي منشأة حيوية في المنطقة التي تشهد توترات متصاعدة بين مختلف القوى المحلية والدولية، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية. كما تشهد المنطقة عمليات عسكرية متفرقة، إلى جانب هجمات متكررة تشنها جماعات مسلحة، ما يعكس حالة عدم الاستقرار المستمرة في شمال شرق سوريا.