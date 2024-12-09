نانسي عجرم وتامر حسني يجتمعان في حفل رأس السنة بدبي

الفجر الفني
تامر حسني ونانسي
تامر حسني ونانسي عجرم

تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفلًا غنائيًا بدبى بصحبة نجم الجيل تامر حسني، يوم 31 من شهر ديسمبر بليلة رأس السنة، ومن المتوقع أن يحقق الحفل تفاعل كبير من قبل الجمهور محبي تامر حسني ونانسي عجرم.

 

وروجت روتانا للصوتيات والمرئيات لحفل تامر حسني ونانسي عجرم في ليلة رأس السنة وذلك من خلال منشور عبر موقعهم الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ومن المقرر أن يقام على مسرح ريتز ومن المتوقع أن يحضره عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي.

 

آخر أعمال نانسي عجرم

 

يذكر أن الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم الذي عرض فى يناير الماضى، حيث حملت الأغنية الأولى اسم "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

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نانسي عجرم وتامر حسني يجتمعان في حفل رأس السنة بدبي