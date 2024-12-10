إبراهيم عيسى: الفصائل السورية مسنودة إسرائيليًا وممولة تركيا ومباركة غربيًا

توك شو
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الفصائل المسلحة الإرهابية في سوريا الآن تقدم نفسها على أنها فصائل تعلمت وتدربت وتجهزت لتحرير سوريا، وهو كلام لا يصدقه ولا يردده إلا مخضوع، منوهًا بأن هذه الفصائل مسنودة إسرائيليًا وممولة تركيا ومباركة غربيًا.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن الحديث عن احتلال إسرائيل عن المنطقة العازلة في سوريا يشير للمشروع الصهيوني واليمين الإسرائيلي، موضحًا أن إسرائيل كانت تضرب بشار الأسد في عكر داره ولم يكن يرد أو يرد لحظة واحدة على ضربة واحدة، متابعًا: "بشار الأسد لم يكن متسامح إلا مع إسرائيل ووحشي مع شبعه".

وأوضح أن كراهية نظام الأسد ليست سبيلا لمحبة سوريا، مؤكدًا أن الفصائل الإرهابية المسلحة المتطرفة المجرمة هي التي تقوم الفترة الحالية، منوهًا بأن القوى السياسية السورية إذا كنت تريد أن تتنصل من دورك أو المشاركة في تجميل صورة الجماعات والفصائل المسلحة يبقى "اسكت أحسن".

وتابع: "تصريحات رئيس الوزراء السوري المكلف اليوم دليلا على تخوفه من الجولاني".

إبراهيم عيسى الفصائل السورية تركيا سوريا

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