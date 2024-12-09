مصر تحصد ميدالية فضية في بطولة العالم للكوراش بمنغوليا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

نجح الكابتن محمد الشافعي في حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال منافسات بطولة العالم للكوراش للأساتذة التي أقيمت في دولة منغوليا خلال الفترة 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وعاد الشافعي للمشاركة رسميا في البطولات بعد اعتزال اللعب لمدة استمرت 15 عاما مقدما الشكر إلى الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على دعمه ومساندته خلال الفترة الماضية والمشاركة في بطولة العالم للكوراش للأساتذة والتي حصد فيها على الميدالية الفضية.

txt

أحمد طارق سليمان يتحدث عن حظوظ بروكسي في التأهل للدوري الممتاز

txt

الزمالك يواجه دياموند وديًا استعدادًا للمصري في الكونفدرالية

وكان محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، قد تقدم بطلب رسمي لاستضافة بطولة العالم للكوراش في نسختها المقبلة 2025 والتي يتوقع أن يشارك فيها 450 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة.

وقال محمد صبيح، إن الملف المصري الذي تم تقديمه خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي للعبة والذي أقيم في دولة منغوليا وحضره ممثلا عن مصر حظي بإشادة أعضاء الاتحاد الدولي، اللذين رحبوا بفكرة تنظيم البطولة على أرض مصر لتكون النسخة الأولى من نوعها التي تستضيفها القاهرة.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، أن العرض المصري تناول كل الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية من منشآت وبنى تحتية تسهم في تنظيم بطولة العالم للكوراش على أعلى مستوى بما يحقق الأجواء الملائمة للمنافسات.

ويضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو والشوت بوكسينج  والكوراش وغيرها من الرياضات النزالية وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتعد رياضة الكوراش من ضمن الألعاب القتالية ويسمح فيها بارتداء الحجاب خلال المنافسات في البطولات الدولية كما أنها تبدأ من ميزان 48 كجم إلى 87 كجم ثم الوزن الثقيل فوق الـ 100 كجم للرجال، ويبلغ مدة المباراة للفتيات 3 دقائق وللرجال 4 دقائق عبارة عن شوط واحد وفي حال التعادل يتم احتساب 2 دقيقة فقط تحت مسمى «جولد سكور».

احمد طارق سليمان الاتحاد الدولي للعبة الاتحاد المصري بطولة العالم رئيس الاتحاد المصري كيك بوكسينج ميدالية فضية

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل بهذه الإجراءات الأمنية.. كيف سيكون مكان إدلاء نتنياهو بشهادته في قضية التزوير وانتهاك الثقة؟

بلينكن: الولايات المتحدة تدعم انتقال السلطة السلمي في سوريا

تركي آل الشيخ يتوج بجائزة "رجل العام" من المجلس العالمي للملاكمة

عاجل - خسائر بشرية إسرائيلية واستمرار للتصعيد.. ومواجهات برية وغارات جوية تدمي القطاع

انتهاء تصوير مسلسل “رقم سري” لياسمين رئيس وصدقي صخري

33 مليون.. إجمالي إيرادات فيلم "الحريفة 2" خلال خمس أيام عرض

نانسي عجرم وتامر حسني يجتمعان في حفل رأس السنة بدبي