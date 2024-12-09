مهاجم الإسماعيلي السابق ينهى صيام 62 يوم لابناء لافيينا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا فوزا هاما بهدف نظيف أمام مضيفه سبورتنج السكندرى وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بالجولة 11 بدورى القسم الثانى ' ا ' المحترفين.


وجاء هدف المباراة عن طريق حازم مرسي مهاجم الفريق الحالى والإسماعيلي السابق.

وأنهى لافيينا بهذا الفوز صيامه عن تحقيق الفوز الغائب وذلك من 62 يوم وذلك منذ فوزه بالجولة الأولى أمام راية بملعب الاسيوطى سبورت.

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ويحتل لافيينا المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة حيث نجح فى تحقيق الفوز خلال مباراتان وتعادل خلال 5 مواجهات وتلقى الخسارة خلال 4 مباريات.

واحرز لاعبي لافيينا 9 أهداف فيما تلقت شباك الفريق 15 هدف.

ويقود الفريق فنيا حسين شكرى والذى تولى المسؤولية خلفا لاحمد صلاح.

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