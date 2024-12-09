تكريم بشري في الدورة العاشرة لـ مهرجان هرم الإبداع الدولي

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان "هرم الإبداع الدولي" عن تكريم الفنانة بشرى في الدورة العاشرة من المهرجان، والتي ستقام يوم 25 ديسمبر الجاري. هذا التكريم يأتي تقديرًا لمشوارها الفني وإسهاماتها البارزة في صناعة السينما والتلفزيون.

الفنانة بشرى

كما أعلنت اللجنة الفنية عن تكريم الفنانة حورية فرغلي والسيناريست أميرة الزيات إلى جانب بشرى، في خطوة تبرز دورهن المهم في الفن والإبداع. يأتي هذا التكريم ليكون بمثابة تحفيز وتشجيع على مواصلة النجاح والإبداع، ويُتوقع أن يحظى المهرجان بمتابعة كبيرة من محبي الفن والجماهير.



من جانبه كشف الدكتور أحمد يسري، رئيس مهرجان "هرم الإبداع الدولي"، عن خطة تكريم العديد من نجوم الفن والثقافة والإعلام في الدورة العاشرة للمهرجان، كما سيتم تكريم مقدمي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتشجيع الإبداع الرقمي في العصر الحالي.



وأشار يسري إلى أن الدورة العاشرة ستشهد اختيار الأعمال الفنية المميزة التي عرضت خلال موسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى تكريم الأعمال السينمائية التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد في الفترة الأخيرة، ولأول مرة، سيتم أيضًا تكريم الأعمال المسرحية التي عرضت في عام 2024، مما يعكس حرص المهرجان على تكريم جميع أشكال الفن والإبداع.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك في بطولة مسلسل "سيد الناس" الذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان للعام المقبل 2025، وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.