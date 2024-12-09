البرازيل تخلي سفارتها في دمشق.. تفاصيل

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بوابة الفجر

أعلنت السلطات البرازيلية إخلاء سفارة البلاد في العاصمة السورية دمشق، حسبما أفادت وكالة "UOL".

وذكرت الوكالة أن "رئيس البرازيل أمر بإخلاء سفارة البلاد في دمشق".

وبحسب الوكالة "في إطار عملية الإخلاء التي ستشارك فيها الأمم المتحدة، سيتم إرسال موظفي السفارة إلى لبنان".

كما أكدت الوكالة أن القنصلية البرازيلية في دمشق "ستظل مفتوحة".

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة في وقت سابق، عن تقديم ضمانات أمنية للبعثات الدبلوماسية الموجودة في العاصمة السورية دمشق.

وأعلنت السفارة الروسية لدى دمشق، أن جميع موظفيها في سوريا بخير، بعد دخول المعارضة المسلحة إلى دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول المعارضة المسلحة دمشق، وإعلان فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد".

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