زمالك 2007 يهزم الداخلية بثلاثية في بطولة الجمهورية للشباب

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007 على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

سجل أهداف الزمالك كل من، خالد السيد، عبد الله عبد الناصر، ويوسف محمد السيد.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً فنيًا متميزًا، ونجحوا في صنع فرص عديدة، سُجل خلالها ثلاثة أهداف.

يتكون الجهاز الفني لفريق 2007 من: "محمد ثابت مدربًا، محمد أحمد علي مساعدًا للمدرب، وليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا، إبراهيم عبد الرحمن إخصائيًا للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللًا للأداء، عبد الرحمن عاطف معدًا بدنيًا، سيد جاد مسؤولًا للمهمات"