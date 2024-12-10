قطاع المعاهد الأزهرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعقدان ندوة مشتركة

عقد قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم الإثنين، ندوة علمية بعنوان: «دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في خدمة المجتمع» وذلك بمعهد مجمع مدينة نصر النموذجي.

استهدفت الندوة برفع الوعي الطلابي بمجالات الطاقة النووية السلمية فضلا عن أهمية العلوم التطبيقية في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور نخبة من العلماء والمتخصصين وجمع كبير من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية.

افتتحت الندوة بتلاوة القرآن الكريم والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها كلمة ألقاها فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي أكد حرص الأزهر الشريف على تحقيق التكامل بين العلوم الدينية والعلوم التطبيقية.

كما تحدث الأستاذ الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن دور الهيئة في ضمان الأمان النووي والإشعاعي، بما يساهم في حماية الإنسان والبيئة ودعم استخدام التكنولوجيا النووية في المجالات الخدمية.

تضمنت الندوة محاضرتين علميتين؛ الأولى: قدمها الأستاذ الدكتور عمرو إسماعيل كاني حول محطات القوى النووية ودورات الوقود النووي، أما الثانية: قدمتها الأستاذة الدكتورة هبة سعودي بعنوان: التكامل بين الطاقة النووية والهيدروجين والتعلم الأخضر.. طريقنا إلى مستقبل أكثر استدامة.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين طرحوا العديد من الأسئلة، ما يعكس وعي الطلاب والطالبات بأهمية التكامل بين العلوم التطبيقية والتكنولوجيا، كما عبّر الطلاب والطالبات عن رغبتهم في المزيد من الفعاليات العلمية التي تسلط الضوء على تطبيقات العلوم الحديثة في مختلف المجالات.

وتأتي الندوة ضمن جهود قطاع المعاهد الأزهرية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية ودعم إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الوطن، وذلك من خلال الجمع بين التعليم الديني والعلوم الحديثة، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب والطالبات على التفكير العلمي والابتكار.