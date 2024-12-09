وزير الزراعة يبحث مع اللجنة الاقتصادية الافريقية بالامم المتحدة مبادرات دعم المرأة الريفية

التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA) وبحث معها آفاق التعاون المشترك وذلك خلال وجود اللجنة بالقاهرة للمشاركة ورشة عمل قارية للتحقق من صحة المبادئ التوجيهية لتعزيز أمن حيازة الأراضي للنساء في إفريقيا.

وخلال اللقاء قام بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الحكومية الرئيسية التي تعزز التحول الزراعي وتمكين المرأة.

وقال: "إن مصر مستعدة للدعم والمشاركة في البرامج مع البلدان الأفريقية الأخرى لتعزيز سلاسل القيمة الغذائية الزراعية التي تعزز القيمة المضافة والتحول الاجتماعي والاقتصادي."

وزير الزراعة أكد ان مبادرة حياة كريمة الرئاسية تعزز أكثر من 300 مجمع زراعي في 20 محافظة كمثال، وأشار إلى أهمية البرامج الشاملة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتعددة، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة كانت ناجحة ويمكن أن تقدم دروسًا للدول الأفريقية الأخرى حول كيفية زيادة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة والتعليم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والبنية التحتية والتصنيع والتمويل بشكل كبير. وفي هذا الصدد، دعا الوزير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى العمل بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء برامج تسهل توسيع نطاق المبادرات الناجحة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.

من جانبها، أشادت الدكتورة جوان كاجوانجا، رئيسة التحول الزراعي والأراضي ومنسقة مركز سياسة الأراضي الأفريقية في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، بجهود مصر في تحويل الزراعة، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة في الأراضي. وأشارت إلى أن "مصر لعبت دورًا فعالًا في تطوير الإطار والمبادئ التوجيهية لسياسة الأراضي في إفريقيا، والتي تم التصديق عليها في إعلان قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2009". "

وضم وفد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا الدكتور مدحت الحلبي الذي يقود عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تطوير أنظمة غذائية مقاومة للمناخ وسلاسل القيمة الزراعية الإقليمية والمتنزهات الزراعية.

حضر الاجتماع الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي ومنسق مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، والدكتور على عبدالمحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة.