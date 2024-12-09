تركي آل الشيخ يتوج بجائزة "رجل العام" من المجلس العالمي للملاكمة

الفجر الرياضي
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ


منح المجلس العالمي للملاكمة (WBC) جائزة "رجل العام" لمعالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تقديرًا لدوره البارز في تطوير ونشر رياضة الملاكمة عالميًا. 

وجاء هذا التكريم خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مساء اليوم في مدينة هامبورغ الألمانية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب معالي المستشار تركي آل الشيخ عن فخره بهذا الإنجاز، موجهًا إهداء الجائزة إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومؤكدًا: "سموه - حفظه الله - كان الداعم الأول والإلهام الحقيقي لكل نجاح نحققه، وهذا التكريم يعكس رؤية السعودية العالمية بقيادة سموه".

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وتُعد جائزة "رجل العام" من أرفع الجوائز التقديرية في عالم الملاكمة، وقد حصل عليها سابقًا شخصيات عالمية بارزة مثل الرئيس الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا (1999)، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق رونالد ريغان، والبابا فرانسيس (2019).

ويُعرف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، الذي تأسس في عام 1963 ومقره مكسيكو سيتي، بأنه أحد أبرز الهيئات المنظمة لرياضة الملاكمة عالميًا. يشتهر بحزامه الأخضر المميز ويُعنى بوضع المعايير العالمية للرياضة وتعزيز إجراءات السلامة وتنظيم البطولات الدولية.

يمثل هذا الإنجاز انعكاسًا لرؤية المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة عالميًا وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية وثقافية بارزة.

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز البابا فرانسيس الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ تركي آل الشيخ
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