رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مشروع إستكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك بمركز ابشواي بطاقة تصميمية ١٥ ألف متر مكعب يومي والمقامة على مساحة ٥٠ ألف و٤٠٠ متر مربع لخدمة قرى شكشوك، وأبو نعمة، وإلياس وتعمل بنظام المعالجة الثنائية "الحمأة النشطة" رافقه الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والدكتور إسلام هلالي استشاري الأعمال الكهروميكانيكية بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس مصطفى البرنس مدير المشروع الاستشاري، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندسة فاطمة عزت مدير محطات معالجة الصرف الصحي والاستاذ ناصر العمده مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالموقع.

وخلال الجولة تم تفقد المبنى الإداري ومعمل المحطة وغرفة المحولات وغرفة المولد وأحواض الترسيب الابتدائي وأحواض الترسيب النهائي، والمدخل والمصافي ومبنى الورش، وعنبر رفع الرواسب وعنبر الكلور وأحواض التهوية وأحواض تجفيف الحمأة.

وأوضح النجار أن العمل بالمشروع يجري على قدم وساق من أجل نهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني والاشتراطات والبنود التعاقدية، مشيرًا لوصول نسب التنفيذ بجميع الأعمال لنسبة ٩٩ ٪ على أن يتم افتتاحهاودخولها الخدمة بنهاية ديسمبر الجاري.

وثمن سيادته دور القيادة السياسية بتوفير الدعم المالي لأستكمال المشروعات التي توقفت عقب أحداث يناير ٢٠١١ والتي كان من بينها مشروع محطة معالجة شكشوك، وضخ استثمارات ضخمة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية بالمحافظة لتحسين الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالريف المصري وتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

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