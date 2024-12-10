رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك

محافظات
رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مشروع إستكمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شكشوك بمركز ابشواي بطاقة تصميمية ١٥ ألف متر مكعب يومي والمقامة على مساحة ٥٠ ألف و٤٠٠ متر مربع لخدمة قرى شكشوك، وأبو نعمة، وإلياس وتعمل بنظام المعالجة الثنائية "الحمأة النشطة" رافقه الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والدكتور إسلام هلالي استشاري الأعمال الكهروميكانيكية بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، والمهندس مصطفى البرنس مدير المشروع الاستشاري، والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات والمهندسة فاطمة عزت مدير  محطات معالجة الصرف الصحي والاستاذ ناصر العمده مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة ومهندسي الإشراف والتنفيذ بالموقع.

 

وخلال الجولة تم تفقد المبنى الإداري ومعمل المحطة وغرفة المحولات وغرفة المولد وأحواض الترسيب الابتدائي وأحواض الترسيب النهائي، والمدخل والمصافي ومبنى الورش، وعنبر رفع الرواسب  وعنبر الكلور وأحواض التهوية وأحواض تجفيف الحمأة.

 

وأوضح النجار  أن العمل بالمشروع يجري على قدم وساق من أجل نهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني والاشتراطات والبنود التعاقدية، مشيرًا لوصول نسب التنفيذ بجميع الأعمال لنسبة ٩٩ ٪ على أن يتم افتتاحهاودخولها الخدمة بنهاية ديسمبر الجاري.

 

وثمن سيادته دور القيادة السياسية بتوفير الدعم المالي لأستكمال المشروعات التي توقفت عقب أحداث يناير ٢٠١١ والتي كان من بينها مشروع محطة معالجة شكشوك، وضخ استثمارات ضخمة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير البنية التحتية بالمحافظة لتحسين الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالريف المصري وتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"مياه الفيوم": نبذل قصارى جهدنا لتطوير الخدمة ورفع كفاءة التشغيل بالشركة

IMG-20241209-WA0217
IMG-20241209-WA0217
IMG-20241209-WA0218
IMG-20241209-WA0218
IMG-20241209-WA0216
IMG-20241209-WA0216
IMG-20241209-WA0215
IMG-20241209-WA0215
IMG-20241209-WA0214
IMG-20241209-WA0214
IMG-20241209-WA0211
IMG-20241209-WA0211
IMG-20241209-WA0208
IMG-20241209-WA0208
IMG-20241209-WA0209
IMG-20241209-WA0209
IMG-20241209-WA0210
IMG-20241209-WA0210
الفيوم مياه الفيوم محطة معالجة الصرف الصحي شكشوك مركز أبشواي

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل - ضغوط دولية على بشار الأسد.. مطالب بالكشف أسرار السجون السرية ومصير المختفين قسرا (التفاصيل الكاملة)

عاجل - تصعيد خطير: 300 غارة إسرائيلية على سوريا لتدمير القدرات العسكرية

هاني أبو ريدة: شكرا لأسرة الكرة المصرية على ثقتهم.. وحان وقت العمل الجاد

شبانة للزمالك.. الصفقات بالإنتاج مش بالعدد.. وكيف تتباهى ب ١٠ صفقات فاشلة

"مفيش عربية تقف هنا تانى "محافظ أسيوط يوجه بنقل موقف ديروط وعمل سور على ترعة بحر يوسف

الثقافة تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

وزير الثقافة يلتقي أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري لمناقشة تعزيز دورهم في تمثيل مصر بالخارج