كريم رمزي: التعاقد مع رونالدو سيشكل علامة تسويقية فارقة في تاريخ الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن الأخبار المتداولة بشأن تحرك الأهلي للتفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه معارا قبل كأس العالم للأندية 2025.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: أي أخبار عن نية الأهلي التعاقد مع رونالدو هي مجرد شائعات والأهلي لم يُفكر في الأمر وحتى الآن الأمر غير مطروح.

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وأضاف كريم رمزي: تخيل فقط أن يكون كريستيانو رونالدو بقميص الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية، ويكون وجها لوجه مع ميسي في اللقاء الأخير، لك أن تتخيل كم الاستفادة التي سيحصدها الأهلي وكم الاستفادة التسويقية المميزة للأحمر.

وتابع رمزي: رونالدو يحصل على 14 مليون دولار شهريا في النصر السعودي، والأهلي لن يتمكن من دفع مثل هذا الرقم، وإذا كان الأهلي لديه النية لهذا الأمر فسيحتاج لدعم كبير من رجال الأعمال.

واختتم كريم رمزي: كما قلت حتى الآن الأمر غير مطروح، ولكنها تبقى علامة تسويقية فارقة في تاريخ الأهلي حال حدوثها، وذلك من خلال قمصان رونالدو واقتران اسمه بالأهلي فقط.

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