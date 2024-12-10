سقوط أكبر تاجر «أستروكس وأيس» في مركز سنورس بالفيوم

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ضباط المباحث
ضباط المباحث

تمكن رجال مباحث قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، من القبض على أكبر تاجر مواد مخدرة بمركز سنورس، وتم حرر محضر بالواقعة.


تعود الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن بمركز سنورس، بقيادة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث القسم، والنقيب عبد الرحمن الحاج معاون المباحث، من ضبط عاطل، يدعي "ع. ف" مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من مخدر الاستروكس تتخط ال 300 جرام، وكمية كبيرة من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

 

 

 

 

 

 

خلال 24 ساعة.. ضبط 353 قضية مخدرات بنطاق المحافظات

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