إصابة 3 أشخاص إثر حريق اندلع بشقة سكنية بأكتوبر

حوادث
بوابة الفجر

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتمت السيطرة عليه، وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة  بالجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة ب3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وأدى الحريق إلى إصابة 3 أشخاص باختناق.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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