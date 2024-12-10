مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بأكتوبر

حوادث
بوابة الفجر

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الإثنين، أثر أصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبوره الطريق أعلى الطريق السريع بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق السريع بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أعلى الطريق السريع بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في أنحراف السيارة وادى ذلك الأمر إلى أصطدام السيارة بشخص مما أدى إلى مصرعها إثر إصابتها بكسور وكدمات.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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