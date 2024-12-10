بالذهبي اللامع.. أنغام تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أنغام، متابعيها وجمهورها صورًا لها من حفل الدوحة بقطر لعام 2024، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

إطلالة أنغام: الأناقة والرقي

و تألقت أنغام، بفستان طويل صك باللون الذهبي اللامع وكان به قصة الأوف شولدر وبه ورود من ناحية الكتف وذات أكمام طويلة، وأعتمدت على الميكب الهادئ الذي يتناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها الطويل منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة.

الجملية أنغام

تعليقات الجمهور على منشور أنغام

و عند مشاركة أنغام منشورها أنهالت التعليقات على الصور من الجمهور وأصدقائها من الوسط الفني يُشيدون بجمال إطلالة أنغام وأناقتها حيث جاءت التعليقات كالتالي: "أيقونة، منورة قطر، الجميلة، الجمال والأناقة والرقي يعني أنغام، أحلى واحدة في أي مكان، قمر يا أنغام، مستحيل يجي أحلى منك، وغيرها الكثير والكثير من التعليقات التي تبرز مدى حب الجمهور لأنغام.

آخر أعمال أنغام

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، هو ألبوم "تيجي نسيب"، ويتكون الألبوم من 11 أغنية وتم طرحهم على طريقة الفيديو كليب، والـ11 كليب من ألبوم "تيجي نسيب" تم تصويرها بطريقة ال "فيجيوليزر" المستحدث مؤخرا والمتبع لنجوم الأغنية عالميا والذي يعتمد كليًا على أداء النجم مفردًا دون وجود قصة درامية للكليب

و يضم الألبوم أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عامًا.



الشاعر أمير طعيمة يتعاون معها في 4 أغنيات هم "بنعمل حاجات" من ألحان عزيز الشافعي وتوزيع خالد سليمان، وأغنية "مكانش وقته" من ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مادي، وأغنية "هقولك إيه" ألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع محمد العشى، وأغنية "بقالك قلب" من توزيع طارق مدكور وألحان الموسيقار رياض الهمشري.

و تحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفنى تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمه وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربى الأصيل.