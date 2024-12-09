رئيس المنصورة: إيقاف أحمد شاهين لحين التحقيق معه بعد تعديه على علاء نوح لكننا لن نذبحه

قال العميد محمد بسيوني رئيس مجلس إداراة نادي المنصورة، إن ما حدث من أحمد شاهين لاعب الفريق تجاه علاء نوح المدير الفني للفريق، غير مقبول.

وتابع العميد محمد بسيوني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" أحمد شاهين إبن نادي المنصورة واللاعب موقوف بشكل احترازي لحين التحقيق معه وفي انتظار مذكرة بما حدث من مدير الكرة ".

وأضاف:" أحيي كابتن خالد الغندور على التواصل مع اللاعب كأخ أو أب وينصحه بخبراته في الملاعب وهذه رسالة لوسائل الإعلام للتعامل مع الأزمات".

وأكمل:" أطالب اللاعب بالاعتذار للكابتن علاء نوح، ورسالتي للكابتن علاء ستكون هناك جلسة واللاعب سيعتذر وسنتخذ عقوبات ضده".

وتابع:" لن نذبح اللاعب بكل تأكيد وننهي مشواره مع كرة القدم لأنه ما زال صغيرًا".