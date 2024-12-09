خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خلال رحلة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا النيجيري تقدم لاعبي الزمالك بشكوى جماعية لمديرالكرة عبد الواحد السيد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كانت الشكوى بسبب المطالبة بالمستحقات المتأخة للاعبين وطالبوا عبد الواحد السيد بالحصول على أموالهم خصوصًا أن الفريق لم يحصل على أي دفعة من مستحقات الموسم الحالي في الوقت الذي صرفت العديد من الأندية 25% و50% من عقود اللاعيبن".

txt

رئيس المنصورة: إيقاف أحمد شاهين لحين التحقيق معه بعد تعديه على علاء نوح لكننا لن نذبحه

txt

لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت أعتزال كرة القدم

واختتم الغندور:" عبد الواحد أكد للاعبين أن هناك وعد من الإدارة بصرف دفعة من المستحقات خلال الفترة المقبلة".

الإعلامي خالد الغندور أحمد شاهين أنيمبا النيجيري عبد الواحد السيد ستاد المحور لاعبي الزمالك
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. لاعب المنصورة يقرر الاعتزال بعد ضرب مدربه والخطيب يرفض عودة ثنائي الأهلي السابق وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك

نادية مصطفى تؤدي العمرة لها وللموسيقار الراحل محمد سلطان

سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها

صحافي إيرلندي: أوكرانيا تشكل أكبر تهديد لأوروبا

حقيقة وفاة بشار الأسد بعد سقوط نظامه في سوريا

لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت أعتزال كرة القدم