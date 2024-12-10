"موعد مع الماضي" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على "نتفليكس"

الفجر الفني
موعد مع الماضي
موعد مع الماضي

تصدر مسلسل “ موعد مع الماضي” قائمة الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة نتفليكس العالمية وذلك بعد طرح الـ 8 حلقات الكاملين.

 

ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.

 

والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود

أبطال مسلسل موعد مع الماضي دراما أحدث أعمال آسر ياسين

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مسلسل "موعد مع الماضي" يتصدر التريند وينال إعجاب الجمهور

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