ملخص أخبار الرياضة اليوم.. لاعب المنصورة يقرر الاعتزال بعد ضرب مدربه والخطيب يرفض عودة ثنائي الأهلي السابق وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا “ ملخص أخبار الرياضة اليوم ” جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

رئيس المنصورة: إيقاف أحمد شاهين لحين التحقيق معه

قال العميد محمد بسيوني رئيس مجلس إداراة نادي المنصورة، إن ما حدث من أحمد شاهين لاعب الفريق تجاه علاء نوح المدير الفني للفريق، غير مقبول.

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أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الخطيب يرفض عودة تريزيجيه وحمدي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض مقترحا من لجنة التخطيط بإستعارة الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خلال رحلة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا النيجيري تقدم لاعبي الزمالك بشكوى جماعية لمديرالكرة عبد الواحد السيد.

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لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت اعتزال كرة القدم

قال أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه ما حدث ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الأستمرار في الملاعب.