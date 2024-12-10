ملخص أخبار الرياضة اليوم.. لاعب المنصورة يقرر الاعتزال بعد ضرب مدربه والخطيب يرفض عودة ثنائي الأهلي السابق وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك

الفجر الرياضي
ملخص أخبار الرياضة
ملخص أخبار الرياضة

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا “ملخص أخبار الرياضة اليوم” جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

رئيس المنصورة: إيقاف أحمد شاهين لحين التحقيق معه 

قال العميد محمد بسيوني رئيس مجلس إداراة  نادي المنصورة، إن ما حدث من أحمد شاهين لاعب الفريق تجاه علاء نوح المدير الفني للفريق، غير مقبول.

التفاصيل من هنــــا

أول قرار من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء، عقب العودة من نيجيريا مساء اليوم الاثنين، بعد خوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

التفاصيل من هنــــا

الخطيب يرفض عودة تريزيجيه وحمدي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض مقترحا من لجنة التخطيط بإستعارة الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي خلال الفترة المقبلة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

التفاصيل من هنـــــا

خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خلال رحلة الزمالك في نيجيريا لمواجهة إنيمبا النيجيري تقدم لاعبي الزمالك بشكوى جماعية لمديرالكرة عبد الواحد السيد.

التفاصيل من هنــــا

لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت اعتزال كرة القدم

قال أحمد شاهين لاعب نادي المنصورة، إنه لا يعلم كيف حدث منه ما حدث ولكنه قرر اعتزال كرة القدم وعدم الأستمرار في الملاعب.

التفاصيل من هنــــا

اخبار الرياضة اخبار الرياضة اليوم أحمد شاهين البرتغالي جوزيه جوميز الزمالك الفجر الرياضي الفجر الكابتن محمود الخطيب بعثة الزمالك عبد الواحد السيد عودة تريزيجيه ملخص أخبار الرياضة اليوم ملخص اخبار الرياضة نادي الزمالك نادي المنصورة

مواد متعلقة

كريم رمزي: التعاقد مع رونالدو سيشكل علامة تسويقية فارقة في تاريخ الأهلي

شاهد بالصور..جلسة تصوير لاعبي الأهلي لبطولة الانتر كونتيننتال قبل السفر إلى قطر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

خالد الغندور: شكوى جماعية من لاعبي الزمالك لعبد الواحد السيد بسبب المستحقات

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. لاعب المنصورة يقرر الاعتزال بعد ضرب مدربه والخطيب يرفض عودة ثنائي الأهلي السابق وشكوى جماعية من لاعبي الزمالك

نادية مصطفى تؤدي العمرة لها وللموسيقار الراحل محمد سلطان

سجن صيدنايا.. غرف وأقبية "سرية" لا يمكن الوصول إليها

صحافي إيرلندي: أوكرانيا تشكل أكبر تهديد لأوروبا

حقيقة وفاة بشار الأسد بعد سقوط نظامه في سوريا

لاعب المنصورة: أعتذر عن ما حدث مني تجاه علاء نوح فقط وقررت أعتزال كرة القدم