سر رسالة زيزو الغاضبة بعد مباراة الزمالك وإنيمبا

الفجر الرياضي
زيزو
زيزو

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب رد أحمد مصطفى زيزو على السوشيال ميديا بعد مباراة إنيمبا النيجيري في بطولة الكونفدرالة.

رد زيزو على منتقدي مستواه مع الزمالك بعد مباراة إنيمبا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" زيزو بعد مباراة إنيمبا النيجيري واجه انتقادات شديدة من جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا".

وأضاف:" هذه الانتقادات تسببت في حزن اللاعب ونشر صورة له على صفحته في موقع انستجرام ردًا على تلك الانتقادات".

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وأكمل:زيزو تحدث مع اللاعبين بعد المباراة وقال لهم إنه بيبذل أقصى مجهود ممكن خلال الفترة الحالية والأهداف في الأول والأخر رزق".

واختتم:" زيزو قال كمان إن في الوضع الحالي الناس شيفاه مش كويس هو لعب 10 مباريات في الموسم الحالي في كل البطولات وساهم بـ4 مساهمات بتسجيله هدفين وصناعة هدفين".

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