"احذر من الطقس في تلك الفترة" الأرصاد تنصح المواطنين بطريقة التعامل "الفيضة"

يقترب موعد نوة الفيضة الصغرى 2024 في مصر مع اقتراب بداية فصل الشتاء 2024 بشكل رسمي.

احذر من تقلبات الطقس في ذلك الوقت تعرف على موعد بداية نوة الفيضة

حيث يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد نوة الفيضة الصغرى التي تعد من أقوى النوات التي تضرب السواحل المصرية وفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية ويكون من المتوقع أن تصاحب هذه النوة أمطار غزيرة ورياح قوية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتبدأ نوة الفيضة الصغرى يوم 19 ديسمبر 2024 وتستمر لمدة 5 أيام كما تتميز هذه النوة بطقسها غير المستقر وأمواج البحر المرتفعة التي تتعدى سور الكورنيش ما يسبب اضطرابات على الطرق الساحلية وقد تتقدم النوة أو تتأخر يومًا أو يومين عن موعدها المعتاد.

نوة الفيضة

سبب تسمية نوة الفيضة بهذا الإسم

كما سُمّيت "الفيضة" لأن البحر يفيض خلالها حيث ترتفع الأمواج بشكل كبير وتهب رياح شمالية غربية مصحوبة بأمطار غزيرة وصقيع مستمر حتى 5 أيام متواصلة.

و تليها نوة "عيد الميلاد"، التي تتزامن مع احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

حالة الطقس

تلك هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع النوات الأرصاد الجوية تنصح المواطنين

كما تنصح هيئة الأرصاد الجوية مواطني المحافظات الساحلية بطريقة التعامل الصحيحة مع النوات حيث أصدرت المحافظات الساحلية مجموعة من التعليمات للمواطنين لضمان سلامتهم أثناء النوات:

• إلغاء المواعيد غير الضرورية خاصة خلال الأيام التي تشهد أمطارا غزيرة حيث يصعب التنقل بمرونة.

• تقليل استخدام السيارات لإفساح المجال لسيارات شفط المياه للعمل بسهولة.

• تجنب السرعة العالية أثناء القيادة يُفضل عدم تجاوز سرعة 60 كم مع الحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• الابتعاد عن الأماكن الخطرة مثل البلكونات المتهالكة والأشجار المعرضة للسقوط وتجنب ركن السيارات في أماكن خطرة خاصة تحت الأشجار أو البنايات القديمة المهددة بالانهيار.

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نوة الفيضة هي البداية بالنسبة للمدن الساحلية

و تعتبر نوة الفيضة الصغرى واحدة من أبرز الظواهر المناخية التي تستعد لها المدن الساحلية كل عام، ما يتطلب التزام المواطنين بتعليمات السلامة لتجنب أي حوادث محتملة.