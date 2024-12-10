شاهد.. إيمي سمير غانم تتألق بأحدث ظهور لها من ريد كاربت حفل "يانجو بلاي" من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، جمهورها و متابعيها صورًا لها من ريد كاربت حفل "يانجو بلاي" من مهرجان البحر الأحمر السينمائي لدورته الرابعة، و جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".

إطلالة الفنانة إيمي سمير غانم

و تألقت إيمي، بعباءة واسعة و طويلة باللون الأزرق، و مفتوحة من ناحية الأكمام، و من الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، و تركت شعرها الأسود الطويل منسدلًا بطريقة جذابة و أنيقة.

الفنانة الجميلة إيمي سمير غانم

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يجتمعان في “عقبال عندكم” رمضان 2025

يعود الثنائي الفني حسن الرداد وإيمي سمير غانم للعمل معًا من جديد في مسلسل “عقبال عندكم”، و من المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، و يعد هذا العمل إضافة جديدة لسلسلة من النجاحات التي جمعت الزوجين على الشاشة، حيث قدما معًا العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية التي لاقت استحسان الجمهور.



ثنائية ناجحة على الشاشة

بدأت قصة نجاح حسن الرداد وإيمي سمير غانم منذ ظهورهما الأول في مسلسل “حق ميت”، حيث لعبت إيمي دورًا محوريًا في الأحداث رغم كونه ظهورًا خاصًا، ثم ، قدما سويًا المسلسل الإذاعي “فرقة سيكا”، ثم شارك الرداد كضيف شرف في مسلسل “نيللي وشريهان” الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.



بعد زواجهما، تألق الثنائي في مسلسل “عزمي وأشجان” عام 2018، وهو العمل الذي أثار إعجاب الجمهور بأجوائه الكوميدية. كما اجتمعا مجددًا في المسلسل الإذاعي “رأس رجاء وصالح”.

بصمة سينمائية مميزة

في السينما، ترك الزوجان بصمة واضحة من خلال فيلم “زنقة ستات” عام 2015، الذي كان أحد أبرز الأعمال الكوميدية في ذلك العام، تبعهما فيلم “علشان خارجين” عام 2016، ثم ظهرت إيمي كضيفة شرف في فيلم “بلوموندو”، الذي قام حسن الرداد ببطولته وعُرض العام الماضي.

المسرح يجمعهما أيضًا

لم تقتصر شراكتهما على الشاشة فقط، بل امتدت إلى المسرح أيضًا، قدما معًا مسرحية “التلفزيون” ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية على مدار ثلاث ليالٍ، بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية.



“عقبال عندكم”: عودة منتظرة

مع الإعلان عن مسلسل “عقبال عندكم”، ينتظر الجمهور عملًا مميزًا يحمل بصمة الرداد وإيمي، ليكون إضافة جديدة لرصيدهما الفني المشترك، الذي يجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب فريد يجذب المشاهدين.