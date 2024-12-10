مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد أتلانتا

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي والتي يتنافس فيها العديد من الأندية لحصد اللقب الأعرق على مستوى القارة العجوز.

نجح ريال مدريد في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز عليه بهدفين نظيفين.

يتم نقل مباريات الدوري دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة التشامبيونز ليج في الموسم الحالي.

تشهد النسخة الجديدة مشاركة 36 نادي في للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت قرعة مرحلة دور المجموعات يوم الخميس 29 أغسطس 2024 وبدأت المباريات في 17 سبتمبر 2024 على أن تنتهي مرحلة دور المجموعات يوم 29 يناير 2025.

من المقرر أن تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 11 فبراير في 2025 على أن يكون نهائي البطولة يوم السبت 31 مايو 2025.

ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم:

- إنتر ميلان وباير ليفركوزن الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- سالزبورج وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- جيرونا وليفربول الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- أتالانتا وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- شاختار دونيتسك وبايرن ميونخ الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- لايبزيج وأستون فيلا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر