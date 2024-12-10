مدير باتشوكا المكسيكي يعلق على إمكانية مواجهة الأهلي في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

قال آلان كاليخا، مدير الكرة بنادي باتشوكا المكسيكي، إن مواجهة النادي الأهلي إن حدثت ستكون مواجهة كبيرة بذكريات مواجهة الفريقين في كأس العالم للأندية في عام 2008.

مدير الكرة بنادي باتشوكا: طاهر محمد الأفضل في الأهلي

وتابع آلان كاليخا خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لم أكن متواجد في 2008 عندما واجه باتشوكا الأهلي وانضممت بعدها في عام 2012 للعمل في النادي، ومع ذلك أتذكر جيدًا أن باتشوكا كان متأخرًا في الشوط الأول وتمكنا من العودة والفوز على الأهلي في مباراة كبيرة، كل ذلك في الماضي بالفعل ولكن مع ذلك ستكون هذه مواجهة جديدة في حالة فوزنا على بوتافوجو ووصولنا لمواجهة الأهلي ونأمل أن نتمكن من مواجهة بعضنا البعض".

وعن احتمالية مواجهة الأهلي قال: "انظر، الأهلي الفريق الذي يفوز دائمًا، يمتلك 44 دوريًا، أحد أكثر الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، لذا فهو فريق كبير ويجب احترامه للغاية، ولكن لدينا مباراة أمام بوتافوجو ويجب الفوز بها لنكون قادرين على الذهاب لمواجهة الأهلي ".

وأكمل:" لقد وصل كولر إلى القاهرة عام 2022، وقد فاز بما يقرب من 10 ألقاب في مسابقات مختلفة منذ أن تولى المسؤولية، لذا فإن العمل الذي يقدمه محترم للغاية مع العديد من الانتصارات التي تم تحقيقها، وهو أمر جيد للفريق وللمدرب بلا أدنى شك ووجودهم في هذا الدور من البطولة بمثابة نجاح كبير ونتمنى مواجهتهم".

وعن متابعت فريق باتشوكا للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة قال:" إنه فريق يضم العديد من اللاعبين البارزين للغاية، شخصيًا، أعتقد أن طاهر محمد طاهر أفضلهم، يمكنه اللعب على اليمين، يمكنه اللعب على اليسار، عمره 27 عامًا، وهو صغير في السن وأعتقد أنه يمتلك قدرات مثيرة للاهتمام، أعتقد أنه لاعب مهم للغاية، وأكرر، هو لاعب مميز بين مجموعة من اللاعبين المميزين، اَراه شخص مختلف.

واختتم:" نفكر أولًا في يوم 11 أمام بوتافوجو، ثم إذا فوزنا نفكر في يوم 14 ضد الأهلي وإذا حدث وفزنا سنفكر في يوم 18 أمام ريال مدريد، هو الحلم وما نركز عليه تمامًا، ولكن خطوة بخطوة، سيكون حدثًا تاريخيًا إذا فوزنا على بطل ليبرتادوريس وبطل إفريقيا، تخيل ما سيكون عليه الوضع، مثل الزينة على الكعكة عند مواجهة فريق مثل ريال مدريد بطل أوروبا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال".