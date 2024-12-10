موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على ملعب "جويس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الإسباني المركز الرابع والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل الفريق الإيطالي المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

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