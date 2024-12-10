ياسمين رئيس تشيد بياسر جلال: “نجم بجد” بعد تعاونهما في “جودر”

أعربت الفنانة ياسمين رئيس عن إعجابها الكبير بالفنان ياسر جلال، واصفة إياه بـ”النجم الحقيقي”، وذلك بعد تعاونهما مؤخرًا في مسلسل “جودر”.



وقالت ياسمين خلال لقائها في صاحبة السعادة: “هو نجم بجد، تواضع و أدب و خبرة و حنين و محترم و بيساعدني طول الوقت و بيدعمني، و كان حافظ دوري و دوره و كل الأدوار، و دي كانت أحلى تجربة".

أبطال و صناع "جودر 2"

يذكر أن مسلسل “جودر 2” يعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة، ومسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين، مسلسل "رقم سري"، الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، وعلى منصة Watch It، حيث حصد العمل إشادة واسعة وحقق نجاحًا لافتًا.



أبطال مسلسل "رقم سري"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم عمرو وهبة، ناردين فرج، أحمد الرافعي، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تحت إشراف مصطفى العوضي، والعمل ينتمي إلى دراما التشويق والإثارة المليئة بالألغاز.



أحداث مسلسل "رقم سري"

تدور أحداث “رقم سري” حول “ندى عشماوي”، فتاة طموحة في منتصف الثلاثينيات تشغل منصب أصغر مديرة بنك في عمرها، لكنها تواجه عداوات داخل عملها، تتعقد الأحداث عندما يتولى الضابط “حسين محمود” التحقيق في مؤامرة لسرقة أموال المودعين عبر منظومة البنك الإلكترونية، لتنكشف شبكة من الاتهامات والمفاجآت المثيرة خلال التحقيقات.