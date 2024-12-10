زينة عبد الباقي توجه رسالة شكر إلى جمهورها بالإسكندرية

زينة عبد الباقي توجه رسالة شكر إلى جمهورها بالإسكندرية

الفجر الفني
المخرجة زينة عبد
المخرجة زينة عبد الباقي

 

 

شاركت المخرجة زينة عبد الباقي، صورًا لها من خلال تكريمها من CLC في الإسكندرية، بحضور أبطال الفيلم يوسف عمر وچايدا منصور، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

منشور المخرجة زينة عبد الباقي

و علقت زينة على منشورها قائلة: "شكرًا ل الإسكندرية على استقبالكم الجميل ده، وCLC على التكريم المميز ده".

المخرجة زينة عبد الباقي

قصة فيلم "مين يصدق"
 


وتدور أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهم بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى باسم يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

 


أبطال وصناع فيلم "مين يصدق"
 


فيلم مين يصدق هو من بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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