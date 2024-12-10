خمسة أفلام تجعل 2024 عام الحظ لـ أسماء جلال

حالة من النشاط الفني على صعيد السينما تعيشها أسماء جلال خلال 2024 حيث يعتبر عام الحظ بالنسبة لها فظهرت من خلاله 4 مرات بأربع أفلام سينمائية وفي انتظار عرض الفيلم الخامس قريبًا .



البداية مع الجزء الثالث لـ ولاد رزق



شاركت أسماء جلال في فيلم ولاد رزق 3 ، وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.



اللعب مع العيال



كما ظهرت بدور بنت بدوية في فيلم اللعب مع العيال أمام محمد إمام ، ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

تفاصيل فيلم اللعب مع العيال



يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفه، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفه إلى الساحة الفنية بعد غياب.

الفستان الأبيض

كما شاركت ياسمين رئيس في فيلم " الفستان الأبيض" الذي يعرض الآن بجميع دور العرض ، حيث تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.



أبطال فيلم الفستان الأبيض



الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".



الحريفة 2

وظهرت أسماء جلال كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقية ضمن أحداث فيلم "الحريفة 2" ، والفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الحريفة 2

يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.

بضع ساعات في يوم ما



ونتنظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ومن المقرر أن يتم عرضه قريبًا خلال شهر ديسمبر الجاري ، يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، من بينهم: مي عمر، هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، محمد الشرنوبي، خالد أنور، ومايان السيد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.