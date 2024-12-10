من الكويت لـ دبي ..جولة تامر حسني الغنائية قبل انتهاء 2024

يستعد تامر حسني لإحياء حفلات غنائية يودع بها عام 2024 ، وستكون البداية مع الكويت ثم دبي بحفل رأس السنة لبدء عام جديد .



حفل تامر حسني في الكويت



يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائيا كبيراً يوم 12 ديسمبر الجارى بالكويت على مسرح الأرينا، ويشاركه فى الغناء المطرب اللبنانى آدم ، ومن المتوقع أن يقدم باقة من ألمع وأبرز أغانيه .

عودة تامر حسني ونانسي عجرم بعد غياب

ويعود تامر حسني لمشاركة نانسي عجرم بالغناء بعد غياب سنوات وسيكون هذا الألتقاء بينهم من خلال حفل غنائي ضخم يوم 31 من شهر ديسمبر بليلة رأس السنة، ومن المتوقع أن يحقق الحفل تفاعل كبير من قبل الجمهور محبي تامر حسني ونانسي عجرم.

عمل سينمائي في انتظار تامر حسني



وينتظر تامر حسني عرض فيلم ريستارت في موسم عيد الفطر القادم 2025، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني





يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.



كلمات أغنية يانهار أبيض





عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x.



جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد.