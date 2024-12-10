عاجل.. أول رد من الأهلي على فكرة ضم صلاح أو رونالدو للمشاركة في مونديال الأندية

الفجر الرياضي
صلاح - رونالدو
صلاح - رونالدو

رد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، على فكرة التعاقد مع لاعبين كبار مثل كريستيانو رونالدو أو محمد صلاح من أجل المشاركة مع الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

مرتجي: التعاقد مع صلاح ورونالدو؟ لدينا الخطيب ولجنة تخطيط تقرر ذلك 

قال مرتجي في تصريحاته عبر قناة النادي الأهلي: “التعاقد مع صلاح ورونالدو ولاعبين كبار من أجل كأس العالم للأندية؟ لدينا محمود الخطيب ولجنة تخطيط ومدير رياضي ومدير فني على أعلى مستوى”.

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وأضاف مرتجي: “هؤلاء يرون أفضل مني بكل تأكيد ما هي احتياجات الأهلي من أجل كأس العالم للأندية”.

يذكر إن الأهلي يتواجد بجانب إنتر مياني وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام بالفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

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