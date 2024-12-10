تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عدد كبير من محبي مشاهدة كرة القدم في كل مكان، انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، حيث يجمعهما لقاء قوي مساء اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في سادس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

  • حارس المرمى: تيبو كورتوا
  • خط الدفاع: فران جارسيا، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز
  • خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام
  • خط الهجوم: كيليان مبابي، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور
txt

عاجل.. أول رد من الأهلي على فكرة ضم صلاح أو رونالدو للمشاركة في مونديال الأندية

txt

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.

أبطال أوروبا أتالانتا اليوم أتالانتا تشكيل ريال مدريد المتوقع تشكيل ريال مدريد دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ضد أتالانتا ريال مدريد فينيسيوس جونيور فينيسيوس مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مباراة ريال مدريد

مواد متعلقة

مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ضد أتلانتا

اتحاد جدة يرصد التعاقد مع نجم برشلونة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

عاجل.. أول رد من الأهلي على فكرة ضم صلاح أو رونالدو للمشاركة في مونديال الأندية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة بأكتوبر

"احذر من الطقس في تلك الفترة" الأرصاد تنصح المواطنين بطريقة التعامل "الفيضة"

خبير: “الجولاني” يطبق نظام طالبان ويطمح لرئاسة سوريا منذ صغره

دبلوماسي: من يتولى رئاسة سوريا شخص من “القاعدة”.. وسيمثل تحديا للأمن القومي العربي

إخماد حريق اندلع بشقة سكنية في أكتوبر.. دون إصابات