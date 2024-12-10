سيدة تتخلص من حياتها بطلق ناري داخل غرفة نومها سبب خلافات بمركز البلينا بسوهاج

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعه انتحار سيده تبلغ من العمر 26 سنه، ومقيمه دائره المركز ، إثر خلافات زوجيه، قامت بتهديده بقتل نفسها.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة البلينا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود حالة انتحار دائره المركز وجود جثة المدعوه "منار. ف.ع " 26 سنه ربة منزل ومقيمه بذات الناحية مسجاه علي ظهرها أرضًا بالطابق الثاني بغرفة النوم بالمنزل ترتدي كامل ملابسها تبين إصابتها طلق ناري بالرأس، وعثر بجوارها علي سلاح ناري.

افاد شاهدي الواقعه كلًا من:-

خال المتوفاه المدعو "خالد.ا.م" 41 سنه تاجر ، زوجة شقيق زوجها المدعو "سناء. ح. ا " 43 سنه ربة منزل ومقيمان بذات الناحية، بمضمون ما تقدم.

وأضافا بوجود خلافات زوجيه بين المتوفاة وزوجها وأنه حال تواجدهما برفقة المتوفاة بالمنزل قامت بالتهديد بقتل نفسها وصعدت إلي شقتها وأغلقت باب غرفة نومها وعقب ذلك تناهي إلي سمعهما صوت طلق ناري فقاما بكسر الباب فوجداها ملقاه أرضًا وبجوارها السلاح الناري المشار إليه ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك

وافادا كلًا من:-

1- زوج المتوفاة المدعو" أغا.ع. م" 37 سنه موظف، شقيق المتوفاة "شهير.ف.ع" 30 سنه عامل ومقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفيا الشبهه الجنائيه، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.