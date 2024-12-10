السيطرة على مشاجرة سبب خلافات الجيرة بمركز اخميم بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة بمركز اخميم، سبب خلافات الجيرة، مما أدى إلى وجود إصابات بين الطرفين.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بدائره المركز، سبب خلافات الجيرة.

طرفى المشاجرة:-
طرف أول كل من المدعو "أحمد. م. ص" 19 سنه عامل، شقيقه المدعو "مصطفي" 14 سنه طالب مصابًا جرح بالقدم اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم تم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

" طرف ثان "  المدعو "عبد النبي.ع.م "50 عامل، نجله المدعو "يوسف" 14 سنه طالب مصابًا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مشاجرة مركز اخميم مديرية أمن سوهاج

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