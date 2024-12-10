عاجل.. عرض برتغالي يقرب نجم الأهلي من الرحيل في يناير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن قبل بداية الموسم وصل عدد من العروض لكريم الدبيس الظهير الأيسر للنادي الأهلي من بلجيكا والبرتغال بجانب العروض المحلية من زد وسيراميكا كليوباترا.

فاماليساو البرتغالي يتمسك بضم كريم الدبيس من الأهلي

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" كولر وقتها رفض إعارة اللاعب بسبب إصابة علي معلول وكريم فؤاد ووجود الدبيس فقط في مركز الظهير الأيسر قبل استعارة يحي عطية الله من سوتشي الروسي".

وأضاف:" حاليًا فريق فاماليساو البرتغالي عاد من جديد ليتواصل مع وكيل كريم الدبيس لتجديد عرضه لاستعارة اللاعب من النادي الأهلي".

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وأكمل:" على الرغم من تمسك كولر باستمرار الدبيس مع الفريق الا إن لجنة التخطيط ستفتح الملف مع كولر للحديث عن فكرة خروج اللاعب على سبيل الإعارة".

وأردف الغندور:" لجنة التخطيط ترى إن إعارة الدبيس للدوري البرتغالي ستفيد اللاعب وسيزداد خبرات بالمشاركة مع فريق فاماليساو".

واختتم:" كولر يرى إن حتى مع عودة معلول من إصابته ووجود يحي عطية الله سيكون وجود الدبيس مهم بسبب إن حتى الأن الأهلي لم يُفعل بند أحقية الشراء في عقد يحي عطية كما أن عودة علي معلول لمستواه الطبيعي غير مضمونة في ظل احتياج الأهلي لكل لاعب بسبب قوة المنافسة في البطولات هذا الموسم".

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