موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا 

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على استاد باري أرينا معقل باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن عبر قناة 3 beIN Sports وسيقوم عصام الشوالي بالتعليق على أحداث المباراة.

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة بينما يحتل باير ليفركوزن المركز السادس برصيد 10 نقاط حصدها من 5 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراة واحدة.

والتقي إنتر ميلان الإيطالي مع باير ليفركوزن الألماني في مباراة واحدة، فاز بها الإنتر.

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