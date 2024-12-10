القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا والمعلق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الميرينجي عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

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معلق مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الثلاثاء في سادس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمعلق العماني عامر الخوذيري.

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