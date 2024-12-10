موعد مباراة برشلونة القادمة أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

برشلونة يحل ضيفًا على بوروسيا دورتموند في الشامبيونز ليج

ويستضيف ملعب سيغنال إيدونا بارك معقل النادي الألماني، المواجهة القوية بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحت صافرة الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا ليتكسير.

ويحتل النادي الكتالوني المركز الثالث في ترتيب جدول الشامبيونز ليج برصيد 12 نقطة، بفارق عدد الأهداف عن صاحب المركز الرابع فريق بوروسيا دورتموند والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الشامبيونز ليج

من المقرر، أن تقام المباراة، يوم الأربعاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الشامبيونز ليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.

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